А что в кино? «Алита: Боевой ангел», «Айка» и другие новинки

В День всех влюбленных на экраны выходит много новинок кино на любой вкус. Одна из главных премьер этой недели — фантастический боевик «Алита: Боевой ангел» Роберта Родригеса по мотивам манги, сценаристом и режиссером которого выступил Джеймс Кэмерон.
Также на этой неделе много российских новинок, среди которых романтическая комедия Кирилла Плетнева «Семь ужинов» о непростой попытке супругов наладить остывшие отношения, обладатель приза Каннского фестиваль фильм «Айка», комедия «Громкая связь» с участниками «Квартета И» и другие новинки.
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