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14:02, 14 февраля 2019 193
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А что в кино? «Алита: Боевой ангел», «Айка» и другие новинки

А что в кино? «Алита: Боевой ангел», «Айка» и другие новинки

В День всех влюбленных на экраны выходит много новинок кино на любой вкус. Одна из главных премьер этой недели — фантастический боевик «Алита: Боевой ангел» Роберта Родригеса по мотивам манги, сценаристом и режиссером которого выступил Джеймс Кэмерон.

Также на этой неделе много российских новинок, среди которых романтическая комедия Кирилла Плетнева «Семь ужинов» о непростой попытке супругов наладить остывшие отношения, обладатель приза Каннского фестиваль фильм «Айка», комедия «Громкая связь» с участниками «Квартета И» и другие новинки.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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