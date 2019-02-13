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10:34, 13 февраля 2019 2 140
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Во Владивостоке шестиклассник умер на уроке

Во Владивостоке шестиклассник умер на уроке

Во Владивостоке шестиклассник умер на уроке. Причину его смерти выясняют следователи, сообщили в приморском следкоме.

По данным портала Newsbox24, подросток потерял сознание на занятии. В школе не было врача, и за медиком отправились в соседнюю поликлинику. Мальчик скончался, не дождавшись приезда реанимационной бригады.

Следователи назначили необходимые экспертизы.


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