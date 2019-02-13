Во Владивостоке шестиклассник умер на уроке. Причину его смерти выясняют следователи,
По данным портала
Следователи назначили необходимые экспертизы.
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Во Владивостоке шестиклассник умер на уроке. Причину его смерти выясняют следователи,
По данным портала
Следователи назначили необходимые экспертизы.
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