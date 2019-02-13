В Петрозаводске охранник больницы выгнал на улицу привезенного на скорой пациента. Видео опубликовал очевидец Денис Щербаков.
Мужчина рассказал каналу «
По словам очевидцев, больного начали оформлять в регистратуре, но затем к нему подошел охранник, подхватил и выбросил на улицу.
Щербаков пригрозил вызвать полицейских, и охранник ушел. Через несколько минут медсестра посадила больного в кресло-каталку и увезла.
Главврач больницы Алексей Хейфец заявил, что не знает об этой ситуации и будет смотреть записи камер видеонаблюдения.
Представители МВД Карелии сообщили