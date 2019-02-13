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16:17, 13 февраля 2019 3 351
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В ночь на четверг к очистке рязанских улиц привлекут около 80 машин

В ночь на четверг к очистке рязанских улиц привлекут около 80 машин

Фото: Администрация Рязани

В среду, 13 февраля, и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов провел заседание штаба по уборке города, сообщил сайт мэрии.

Из-за непогоды коммунальные службы перевели на круглосуточный режим работы.

«В течение дня на обработку улиц вышло 26 единиц спецтехники. В ночное время уборка города продолжат. На обработку дорог, расчистку улиц и вывоз снега выйдет порядка 80 единиц техники и более 100 работников. К уборке также подключат подрядные организации», — рассказали в мэрии.

На уборку дворовых территорий вышло более 100 единиц техники. По поручению Сергея Карабасова, сотрудники районных префектур осуществляют контроль за закрепленными территориями.

Администрация города обратилась к автомобилистам с просьбой быть внимательнее на дорогах, а пешеходам — пересекать проезжую часть только на отведенных для этого местах.


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