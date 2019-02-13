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19:05, 13 февраля 2019 4 224
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В рязанской мэрии наградили ветеранов локальных войн

В рязанской мэрии наградили ветеранов локальных войн

Фото: Администрация Рязани

В среду, 13 февраля, в администрации Рязани состоялся торжественный прием ветеранов локальных войн, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана, сообщил сайт мэрии.

Рокотянская поблагодарила участников боевых действий за активное участие в общественной жизни города и помощь, которую они оказывают семьям погибших.

«Знания и опыт воинов-афганцев востребованы в разных сферах жизни. Ветераны Афганистана работают в силовых структурах, в бизнесе и общественных организациях, вносят значительный вклад в воспитание молодежи в духе патриотизма, гражданственности и бескорыстного служения Родине», — отметила она.

Сергей Карабасов поздравил собравшихся с наступающей юбилейной датой.

«Это событие вошло в историю как самый продолжительный и масштабный локальный конфликт после Великой Отечественной войны. В числе воевавших — 4 000 жителей Рязанской области. Воины-афганцы с честью справились со всеми трудностями, проявили самые ценные человеческие и мужские качества», — подчеркнул и.о. главы.

Ветеранам вручили почетные грамоты, благодарственные письма, а также юбилейные медали.

С ответным словом выступил руководитель совета ветеранов города Рязани Валерий Конопацкий.

Участники встречи почтили память солдат, погибших при выполнении долга, минутой молчания. Для гостей торжественного мероприятия выступил ансамбль «Крылатая пехота» рязанского училища ВДВ.


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