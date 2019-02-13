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13:38, 13 февраля 2019 3 069
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В Кальном отложили строительство школы из-за нехватки участка — мэрия 8

В Кальном отложили строительство школы из-за нехватки участка — мэрия

Фото: Pixabay.com

В Кальном отложили строительство школы из-за нехватки участка. Об этом в среду, 13 февраля, на комитете гордумы сообщила начальник управление капитального строительства Елена Буданова.

По ее словам, возведение соцобъекта в Кальном планировалось еще в 2018 году, до школы на улице Полетаева, однако сроки перенесли из-за отсутствия участка.

И.о. архитектора Рязани Роман Шашкин заявил, что в Кальном, действительно, нет участка для строительства школы, который принадлежал бы муниципалитету.

«Один из застройщиков микрорайона передал земельный участок площадью 0,8 га, но его не достаточно для возведения школы. Недостающий смежный участок площадью 1,3 га застройщик также намерен выкупить или передать на безвозмездной основе, но пока переговоры только ведутся», — отметил Шашкин.

Ранее на комитете, депутат гордумы Роза Ризатдинова пожаловалась на нехватку школ в Кальном.

По ее словам, ученики единственной школы № 73 вынуждены учиться «в три смены».


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