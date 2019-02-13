Теплоход «Сергей Есенин» остановится в Рязани во время «Московской кругосветки». Судно отправится в круиз с Северного речного вокзала столицы 8 мая. В Москву теплоход придет 16 мая, но уже на Южный речной вокзал, сообщил
Судно пройдет по Каналу имени Москвы, реке Волге, реке Оке и реке Москве. За девять дней запланированы заходы в Углич, Мышкин, Ярославль, Нижний Новгород, Павлово, Муром, Касимов, Рязань и Константиново.
Стоимость путешествия составит от 53 тысяч рублей до 148 500 рублей на человека в «Люксе» и с питанием. Средняя цена — от 81 200 до 85 600 рублей на человека.
Запланирован и обратный рейс по тому же маршруту, который должен пройти с 17 по 24 мая.
Фото с сайта cruiseinform.ru