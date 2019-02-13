Шиловца приговорили к обязательным работам за две кражи. Об этом сообщил
Установлено, что летом 2018 года мужчина похитил из детской коляски кошелек, в котором находилось 700 рублей. Далее он скрылся с места преступления.
Позднее местный житель украл из приоткрытого окна автомобиля женскую сумку с находящимися в ней документами, сотовым телефоном и денежными средствами в сумме 17 тысяч рублей.
Спустя некоторое время злоумышленника задержали сотрудники полиции.
Шиловца признали виновным и назначили ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.