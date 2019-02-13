Рязанский приборный завод поучаствовал в «Лыжне России»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) поучаствовал в 37-й массовой гонке «Лыжня России-2019».
Более шестидесяти работников завода и членов их семей преодолели на лыжах расстояние от пяти до десяти километров.
«Участвую в гонке регулярно. В этом году пробежал пять километров и стал первым среди заводчан. Для меня это не составило особого труда, я увлекаюсь разными видами спорта и постоянно поддерживаю себя в тонусе, — рассказал шлифовщик механосборочного цеха.
АО „ГРПЗ“ Иван Карюкин. — Спортивный результат здесь не самое главное. „Лыжня России“ дает прекрасный шанс такому большому количеству людей разных возрастов продемонстрировать свое отношение к спорту, зарядиться хорошим настроением, а также с пользой для здоровья провести выходной».
АО «ГРПЗ» участвует в «Лыжне России» на протяжении многих лет.
Предприятие также в очередной раз оказало поддержку и в организации гонки, выделив грузовой и пассажирский транспорт.
Кроме того, АО «ГРПЗ» предоставило лыжи сотрудникам Рязанского дома ребенка, которому помогает на постоянной основе.
Напомним, в «Лыжне России»