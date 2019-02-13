Рязанских энергетиков перевели в повышенный режим готовности из-за ухудшения погоды

В среду, 13 февраля, энергетиков филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности из-за плохой погоды. Об этом сообщила пресс-служба организации.
К оперативному реагированию готовы 114 бригад в количестве 438 человек и 176 единиц техники.
Бригады укомплектовали необходимыми инструментами, приспособлениями, спецодеждой, подготовили к работе в любых условиях.
Также в распоряжении филиала «Рязаньэнерго» находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии.
«В связи с нестабильными погодными условиями энергетики осуществляют непрерывный мониторинг метеообстановки, под особым контролем находятся социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры. Энергетики находятся на постоянной связи с администрациями районов и подразделениями МЧС», — отметили в сообщении.
Как напомнили в «Рязаньэнерго», приближаться к оборванным проводам смертельно опасно.
«Не подходите к оборванному проводу ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии — отходите от провода, не отрывая стопы от земли», — предупредили в компании.
В филиале «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» работает круглосуточный контакт-центр. Для консультаций и ответов на вопросы потребители Рязанской области могут обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна».