По итогам 2018 года ипотека в Рязанской области выросла на 45%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Центробанка.
Эксперты отметили, что за год рязанские банки выдали около 13 тысяч кредитов на 2,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го объемы кредитования возросли на 45,6%, а количество выданных кредитов увеличилось на 31,2%.
Средняя сумма кредита составила почти два миллиона рублей, срок погашения — 16 лет и семь месяцев.
Также в регионе выдали кредит в иностранной валюте на сумму 76,4 миллионов рублей.
«Прошедший год был отмечен повышенным спросом на ипотечные кредиты. Этому способствовало и поступательное снижение ставок, и расширение перечня программ по кредитованию. В результате рязанцы брали у банков больше, чем раньше, и на более долгий срок», — отметил управляющий рязанским отделением ЦБ Сергей Кузнецов.