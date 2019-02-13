Рязанцев пригласили на день открытых дверей «Школы 360»

В воскресенье, 17 февраля, в «
Рязанцам расскажут об успехах, которых достигла школа за неполный год работы, познакомят с будущей образовательной программой, проведут экскурсию по классам.
На Дне открытых дверей родители детей, которые только собираются в первый класс, смогут получить ответы, на самые волнующие их вопросы.
Для этого рязанцам предлагают участвовать в практикуме психолога Марины Змичеревской «Как подготовить ребенка к школе», при необходимости можно получить персональную консультацию психолога или логопеда.
Начало мероприятия в 12:00, адрес — Поляны, улица Новая, дом №34. Подробности можно узнать по телефону: 720-360.