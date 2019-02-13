Касимовскую пенсионерку обокрали в супермаркете. Об этом
Кошелек с семью тысячами рублей пропал из кармана пальто 51-летней женщины, когда она была в магазине. Полицейские посмотрели записи камер видеонаблюдения и заметили момент кражи. Один мужчина потянулся за товарами перед горожанкой, второй в это время вытащил кошелек.
Оперативники выяснили, что к хищению причастен 50-летний безработный. Он хотел купить на деньги пенсионерки алкоголь.
Отмечается, что мужчины были пьяны. Они уже не раз совершали правонарушения.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.