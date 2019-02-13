Касимовец спрятался от приставов в подполе дома из-за долгов. Об этом сообщила
Приставы приехали к месту проживания должника, входная дверь оказалась не запертой и были слышны звуки внутри помещения.
Сотрудник службы на законных основаниях вошел в дом, где никого не встретил, но заметил открытую крышку подпола и спустился для проверки, где увидел должника.
В отношении гражданина составили протокол об административном правонарушении.
После инцидента его доставили в Касимовский районный суд на заседание.
Протокол рассмотрел мировой судья. Нарушителю назначили штраф.