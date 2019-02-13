Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:02, 13 февраля 2019 3 656
 0    0

Друзь ответил на обвинения в подкупе главреда «Кто хочет стать миллионером?» 1

Друзь ответил на обвинения в подкупе главреда «Кто хочет стать миллионером?»

Фото: Ru.wikipedia.org

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь ответил на обвинения в подкупе главреда «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. Во вторник, 12 февраля, тот заявил, что Друзь хотел заплатить за победу в игре и разделить три миллиона рублей выигрыша, передает РБК.

По словам магистра «Что? Где? Когда?», Бер сам предложил ему сделку с вопросами за деньги.

«Голос на записях Бера действительно мой и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот», — заявил Друзь.

Он сказал, что решил проверить, «насколько далеко может пойти этот человек» и стал «старательно подыгрывать» Беру.

Друзь отметил, что поставил в известность другого игрока «Что? Где? Когда?» Виктора Сиднева, с которым хотел пойти на «Кто хочет стать миллионером?». Как заявил магистр, они с Сидневым решили, что «если на игре будут те вопросы, о которых говорил Бер, то доведут съемку до 15-го вопроса», но не станут выигрывать и сообщат о произошедшем руководству «Миллионера».

«Однако все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по „Что? Где? Когда?“. Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось», — заключил Друзь.

Речь идет о записанной 23 ноября программе. В эфир она вышла в декабре

Напомним, Бер обратился в правление и комиссию по этике Международной ассоциации клуба (МАК) «Что? Где? Когда?» с предложением дисквалифицировать Друзя как игрока в «Что? Где? Когда?» и как «организатора турниров и функционера МАК». «Первый канал» разбирается в ситуации.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Жизнь звезд»
9:02, 13 февраля 2019
Друзь ответил на обвинения в подкупе главреда «Кто хочет стать миллионером?» 1
13:11, 12 февраля 2019
Олег Газманов поблагодарил рязанцев за прием в своем Instagram
10:30, 6 февраля 2019
Джим Керри сыграет Воланда в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита» 3
10:24, 5 февраля 2019
СМИ опубликовали райдер Ольги Бузовой 2
19:36, 19 января 2019
«Обещаю договориться с сердцем и головой». Арбенина поблагодарила своих фанатов за поддержку
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Лучшие друзья девушек. Что подарить любимой на День Святого Валентина

Лучшие друзья девушек. Что подарить любимой на День Святого Валентина

Сеть ювелирных салонов «Бриллиантовая ручка» предлагает выбрать подарки на 14 февраля.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:43, 3 февраля 2019 22 759
Агент назвал причину смерти Децла 3
20:10, 11 февраля 2019 19 350
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:35, 3 февраля 2019 19 259
Пугачева отреагировала на смерть Децла
18:19, 10 февраля 2019 18 072
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 17 377
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум