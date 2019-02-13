Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь ответил на обвинения в подкупе главреда «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. Во вторник, 12 февраля, тот заявил, что Друзь хотел заплатить за победу в игре и разделить три миллиона рублей выигрыша, передает РБК .

По словам магистра «Что? Где? Когда?», Бер сам предложил ему сделку с вопросами за деньги.

«Голос на записях Бера действительно мой и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот», — заявил Друзь.

Он сказал, что решил проверить, «насколько далеко может пойти этот человек» и стал «старательно подыгрывать» Беру.

Друзь отметил, что поставил в известность другого игрока «Что? Где? Когда?» Виктора Сиднева, с которым хотел пойти на «Кто хочет стать миллионером?». Как заявил магистр, они с Сидневым решили, что «если на игре будут те вопросы, о которых говорил Бер, то доведут съемку до 15-го вопроса», но не станут выигрывать и сообщат о произошедшем руководству «Миллионера».

«Однако все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по „Что? Где? Когда?“. Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось», — заключил Друзь.

Речь идет о записанной 23 ноября программе. В эфир она вышла в декабре

Напомним, Бер обратился в правление и комиссию по этике Международной ассоциации клуба (МАК) «Что? Где? Когда?» с предложением дисквалифицировать Друзя как игрока в «Что? Где? Когда?» и как «организатора турниров и функционера МАК». «Первый канал» разбирается в ситуации.