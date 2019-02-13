Для ликвидации последствий непогоды на рязанские дороги выехали больше 20 машин

Для ликвидации последствий непогоды на федеральные трассы в Рязанской области выехала 21 единица техники. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Специалисты работают в усиленном режиме. Всего за утро среды, 13 февраля, для обработки дорог в Рязанской и Тамбовской областях израсходовали 830 тонн противогололедных материалов.
Количество специализированных дорожных машин регулируется. Дежурство на трассах ведется круглосуточно, за дорогами следят с помощью системы метео- и видеонаблюдения.
Водителям порекомендовали не выезжать на федеральные трассы и соблюдать скоростной режим, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.