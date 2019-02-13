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18:27, 13 февраля 2019 2 756
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Андрей Каплинский возглавил фонд жилищного строительства 1

Андрей Каплинский возглавил фонд жилищного строительства

Андрей Каплинский возглавил областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства. Об этом в среду, 13 февраля сообщили в организации.

Ранее главой фонда числился Олег Булеков, который покинул пост советника губернатора.

По телефону в фонде эту информацию подтверждать и опровергать не стали.

До этого должность занимала глава Рязани Юлия Рокотянская.

Напомним, Каплинский возглавлял государственный фонд развития промышленности области и управление транспорта в Рязани.

Во время работы в мэрии в отношении чиновника из-за обязательной установки терминалов в маршрутках следователи возбуждали уголовное дело по части 1 статьи 169 УК (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности), позже он уволился из мэрии.

Суд признал требования об обязательной установке терминалов незаконными, после этого мэрия решила подать апелляцию на решение суда об отмене обязательных электронных билетов в маршрутках.

Облсуд проверил законность и обоснованность решения первой инстанции и не согласился с решением районного суда. В Верховном суде установку терминалов также признали законной.

В итоге Каплинского признали виновным в шантаже перевозчиков, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности


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