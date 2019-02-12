За неделю в Рязанской области подорожали пшено и вермишель. Мониторинг цен

За неделю, с 5 по 11 февраля, в Рязанской области значительнее всего подорожало пшено — на 8%. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цена также увеличилась на вермишель (на 2,5%), рис (на 1,9%), репчатый лук (на 1,6%), муку пшеничную (на 1,5%), крупу гречневую-ядрицу (на 1,1%).
Подешевели:
- картофель — на 1,9%;
- капуста белокочанная — на 1,3%;
- свинина — на 1,1%;
- сахар-песок — на 1%;
- яблоки — на 0,7%;
- куриные яйца — на 0,6%;
- мясо кур — на 0,4%;
- морковь — на 0,4%;
- чай — на 0,3%;
- говядина — на 0,2%.
Цена незначительно увеличилась или не изменилась на соль, рыбу мороженую, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, молоко, баранину, сливочное и подсолнечное масло.