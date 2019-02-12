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16:13, 12 февраля 2019 3 341
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За неделю в Рязанской области подорожали пшено и вермишель. Мониторинг цен 1

За неделю в Рязанской области подорожали пшено и вермишель. Мониторинг цен

За неделю, с 5 по 11 февраля, в Рязанской области значительнее всего подорожало пшено — на 8%. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цена также увеличилась на вермишель (на 2,5%), рис (на 1,9%), репчатый лук (на 1,6%), муку пшеничную (на 1,5%), крупу гречневую-ядрицу (на 1,1%).

Подешевели:

  • картофель — на 1,9%;
  • капуста белокочанная — на 1,3%;
  • свинина — на 1,1%;
  • сахар-песок — на 1%;
  • яблоки — на 0,7%;
  • куриные яйца — на 0,6%;
  • мясо кур — на 0,4%;
  • морковь — на 0,4%;
  • чай — на 0,3%;
  • говядина — на 0,2%.

Цена незначительно увеличилась или не изменилась на соль, рыбу мороженую, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, молоко, баранину, сливочное и подсолнечное масло.


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