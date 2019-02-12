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16:56, 12 февраля 2019 4 366
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Впервые с октября курс евро опустился ниже 74 рублей

Впервые с октября курс евро опустился ниже 74 рублей

Во вторник, 12 февраля, курс евро опустился ниже 74 рублей. Это произошло впервые с 24 октября 2018 года, передает РБК.

На пике падения курс евро составлял 73,9925 рубля. Курс доллара также опустился, на минимуме он стоил 65,62 рубля.


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В 30-ти километрах от цифровой трансформации, или Как в рязанском селе прощались с аналоговым телевидением

В 30-ти километрах от цифровой трансформации, или Как в рязанском селе прощались с аналоговым телевидением 3

11 февраля в рязанском радиотелевизионном передающем центре запустили «цифру».

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