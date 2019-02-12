Во вторник рязанские автоинспекторы проследят за водителями около пешеходных переходов

Во вторник, 12 февраля, рязанские автоинспекторы проведут операцию «Пешеходный переход». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Во время мероприятия сотрудники ГИБДД проследят за водителями, которые не пропускают пешеходов в специально отведенных для этого местах.
В ведомстве подчеркнули, что пешеходный переход является местом повышенной опасности. «В этой конфликтной зоне участники движения — как пешеходы, так и водители — очень часто совершают ошибки и просчеты», — отметили в сообщении.
В полиции посоветовали водителям быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам, не нарушать скоростной режим, включать ближний свет фар, а также следить за чистотой стекол, фар и за наличием «омывайки».