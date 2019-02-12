Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:38, 12 февраля 2019 1 653
 0    0

Во вторник рязанские автоинспекторы проследят за водителями около пешеходных переходов

Во вторник рязанские автоинспекторы проследят за водителями около пешеходных переходов

Во вторник, 12 февраля, рязанские автоинспекторы проведут операцию «Пешеходный переход». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во время мероприятия сотрудники ГИБДД проследят за водителями, которые не пропускают пешеходов в специально отведенных для этого местах.

В ведомстве подчеркнули, что пешеходный переход является местом повышенной опасности. «В этой конфликтной зоне участники движения — как пешеходы, так и водители — очень часто совершают ошибки и просчеты», — отметили в сообщении.

В полиции посоветовали водителям быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам, не нарушать скоростной режим, включать ближний свет фар, а также следить за чистотой стекол, фар и за наличием «омывайки».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
16:17, 13 февраля 2019
В ночь на четверг к очистке рязанских улиц привлекут около 80 машин
11:48, 13 февраля 2019
Для ликвидации последствий непогоды на рязанские дороги выехали больше 20 машин
11:09, 13 февраля 2019
В Новомичуринске на два дня раньше установили новый насос
8:15, 13 февраля 2019
Из-за снегопада в аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов
18:07, 12 февраля 2019
В Рязани увеличили количество маршрутов со льготным проездом. Список 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
В 30-ти километрах от цифровой трансформации, или Как в рязанском селе прощались с аналоговым телевидением

В 30-ти километрах от цифровой трансформации, или Как в рязанском селе прощались с аналоговым телевидением 3

11 февраля в рязанском радиотелевизионном передающем центре запустили «цифру».

Популярное
Комментируемое
Новое
8:43, 3 февраля 2019 22 765
Агент назвал причину смерти Децла 3
20:10, 11 февраля 2019 19 356
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:35, 3 февраля 2019 19 260
Пугачева отреагировала на смерть Децла
18:19, 10 февраля 2019 18 075
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 17 378
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум