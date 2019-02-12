В среду на улице Большой отключат холодную воду

В среду, 13 февраля, на улице Большой отключат холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе с 9:30 до 16:00 воды не будет в домах №90, 90 корпус 1, 94, 94 корпус 1, 98, 100.
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В среду, 13 февраля, на улице Большой отключат холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе с 9:30 до 16:00 воды не будет в домах №90, 90 корпус 1, 94, 94 корпус 1, 98, 100.
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