В Шацке начали отлавливать бездомных собак. Об этом издательству «
По ее словам, от местных жителей поступает много жалоб на бродячих животных: «Недавно свора с лаем набросились на двух бабушек».
Отловом занимается предприниматель из Сасова Андрей Илюшеня, который содержит приют. Его сотрудники уже забрали с улицы 20 собак.
Илюшеня отметил, что никто еще не обращался по поводу пропажи домашних животных.
«Отлов будем производить до конца марта. Если ваш домашний питомец пропал, то, возможно, он у нас. Позвоните в администрацию 8 (4914)7 2-11-53 и вам дадут мой номер», — обратился он к жителям Шацка.