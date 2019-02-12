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16:01, 12 февраля 2019 1 892
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В Шацке начали отлавливать бездомных собак

В Шацке начали отлавливать бездомных собак

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Шацке начали отлавливать бездомных собак. Об этом издательству «Пресса» рассказала глава местной администрации Вера Булгакова.

По ее словам, от местных жителей поступает много жалоб на бродячих животных: «Недавно свора с лаем набросились на двух бабушек».

Отловом занимается предприниматель из Сасова Андрей Илюшеня, который содержит приют. Его сотрудники уже забрали с улицы 20 собак.

Илюшеня отметил, что никто еще не обращался по поводу пропажи домашних животных.

«Отлов будем производить до конца марта. Если ваш домашний питомец пропал, то, возможно, он у нас. Позвоните в администрацию 8 (4914)7 2-11-53 и вам дадут мой номер», — обратился он к жителям Шацка.


© RZN.info

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