В Ряжске мужчина забрал из закладки «синтетику» и попался полиции

В Ряжске задержали 41-летнего мужчину, который извлек контейнер из закладки на улице Фурманова, о которой узнал через интернет. Об этом пишет ИД «
Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков.
8 февраля этого года полиция остановила его и нашла при личном досмотре пластиковую колбу с кристаллическим порошком желтоватого цвета.
Экспертиза подтвердила, что это смесь синтетических средств: N-метилэфедрона и мефедрона, в количестве 1,08 грамма.
Выяснилось, что подозреваемый извлек контейнер из закладки на улице Фурманова. О ней он узнал по интернету.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.
Подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.
Ранее полиция сообщила, что распространителя «синтетики»