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10:15, 12 февраля 2019 3 440
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В России стали чаще покупать алкоголь — исследование

В России стали чаще покупать алкоголь — исследование

В 2018 году в России на 4,6 процента выросли продажи алкоголя. Об этом со ссылкой на исследование компании Nielsen передает РИА Новости.

Отмечается, что рост зафиксировали не все категории, водку стали покупать реже, хотя в малой таре она по-прежнему популярна.

При этом выручка от продажи алкоголя сократилась на 0,2 процента. Эксперты объясняют это тем, что люди стремятся покупать товары по акциям.

Выручка от продуктов и непродовольственных товаров также сократилась на 0,2 и 0,5 процента соответственно. По данным исследования, эти доли перераспределились в пользу табачной продукции, на которую не бывает скидок.


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