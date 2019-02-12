В 2018 году в России на 4,6 процента выросли продажи алкоголя. Об этом со ссылкой на исследование компании Nielsen передает
Отмечается, что рост зафиксировали не все категории, водку стали покупать реже, хотя в малой таре она по-прежнему популярна.
При этом выручка от продажи алкоголя сократилась на 0,2 процента. Эксперты объясняют это тем, что люди стремятся покупать товары по акциям.
Выручка от продуктов и непродовольственных товаров также сократилась на 0,2 и 0,5 процента соответственно. По данным исследования, эти доли перераспределились в пользу табачной продукции, на которую не бывает скидок.