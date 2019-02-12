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12:59, 12 февраля 2019 3 039

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла информацию за январь 2019 года 1

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла информацию за январь 2019 года

ООО «РГМЭК» в соответствии с пп. г п. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сообщает информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «РГМЭК» на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, по тарифным группам за январь 2019 года, сообщает следующее:

Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «РГМЭК» по тарифным группам за январь 2019 года.

Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за январь 2019.


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