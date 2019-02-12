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11:26, 12 февраля 2019 2 787
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Россиян предупредили о мошенниках на фоне отключения аналогового телевидения

Россиян предупредили о мошенниках на фоне отключения аналогового телевидения

Россиян предупредили о мошенниках на фоне отключения аналогового телевидения. В понедельник, 11 февраля, на цифровое вещание перешли Тульская, Рязанская, Пензенская, Ульяновская, Ярославская, Магаданская области и Чечня, передает РИА Новости.

Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин сообщил, что мошенники пытаются заключать договоры на услуги кабельного телевидения. «Обратили внимание местных властей на борьбу с ними», — добавил он.

Он также отметил, что цифровых ТВ-приставок и телевизоров хватает, цены на них не растут.

Напомним, в Рязани за несколько дней до официального перехода региона к цифровому вещанию начали появляться объявления с призывом к срочному перезаключению договоров с провайдером на кабельное телевидение.

Начальник управления минэкономразвития Рязанской области Игорь Бугаев напомнил, что тем гражданам, которые смотрят кабельное телевидение, перезаключать какие-либо договора не нужно.

Консультацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (800) 220-20-02.


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