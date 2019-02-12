Россиян предупредили о мошенниках на фоне отключения аналогового телевидения. В понедельник, 11 февраля, на цифровое вещание перешли Тульская, Рязанская, Пензенская, Ульяновская, Ярославская, Магаданская области и Чечня, передает
Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин сообщил, что мошенники пытаются заключать договоры на услуги кабельного телевидения. «Обратили внимание местных властей на борьбу с ними», — добавил он.
Он также отметил, что цифровых ТВ-приставок и телевизоров хватает, цены на них не растут.
Напомним, в Рязани за несколько дней до официального перехода региона к цифровому вещанию
Начальник управления минэкономразвития Рязанской области Игорь Бугаев напомнил, что тем гражданам, которые смотрят кабельное телевидение, перезаключать какие-либо договора не нужно.
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