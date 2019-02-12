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17:33, 12 февраля 2019 4 516
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По факту смерти актера Марьянова возбудили еще одно дело

По факту смерти актера Марьянова возбудили еще одно дело

Фото: Kinopoisk.ru

По факту смерти Дмитрия Марьянова возбудили еще одно дело по статье 125 УК РФ на главу реабилитационного центра «Феникс», после лечения в котором умер актер. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года Марьянов находился в реабилитационном центре. 15 октября в течение дня актер неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Подчеркивается, что директору центра не менее десяти раз сообщали, что актера необходимо госпитализировать.

«Тем не менее подозреваемая воспрепятстовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставления его в больницу. Она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра», — добавила Врадий.

Позже клиент центра вызвал «скорую», Марьянова доставили в больницу, где он скончался.

«По данным эксперта, при своевременном направлении Марьянова в больницу он мог бы остаться жив», — говорится в сообщении.

Ранее следователи называли основные версии гибели Марьянова, одна из которых — несвоевременное прибытие скорой помощи.


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