По факту смерти актера Марьянова возбудили еще одно дело

По факту смерти Дмитрия Марьянова возбудили еще одно дело по статье 125 УК РФ на главу реабилитационного центра «Феникс», после лечения в котором умер актер. Об этом передает
По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года Марьянов находился в реабилитационном центре. 15 октября в течение дня актер неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Подчеркивается, что директору центра не менее десяти раз сообщали, что актера необходимо госпитализировать.
«Тем не менее подозреваемая воспрепятстовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставления его в больницу. Она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра», — добавила Врадий.
Позже клиент центра вызвал «скорую», Марьянова доставили в больницу, где он
«По данным эксперта, при своевременном направлении Марьянова в больницу он мог бы остаться жив», — говорится в сообщении.
Ранее следователи