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17:54, 12 февраля 2019 5 722
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На трассе в Воронежской области задержали рязанца с крупной партией наркотиков

На трассе в Воронежской области задержали рязанца с крупной партией наркотиков

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области задержали рязанца с крупной партией наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по области.

Полицейские на трассе остановили автомобиль Chevrolet Cobalt для проверки документов. Отмечается, что водитель, 28-летний житель Рязанской области, «заметно нервничал», чем вызвал подозрение у сотрудников полиции.

Во время досмотра машины в багажнике обнаружили и изъяли четыре полиэтиленовых пакета с «синтетикой». Общий вес наркотиков составил 1,2 килограмма, «что является особо крупным размером».

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, по которому ему грозит до 20 лет колонии. Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК России.


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