На пожаре в Шацке погиб 30-летний мужчина

На пожаре в Шацке, который произошел вечером 11 февраля, погиб 30-летний мужчина. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Горящий трехквартирный дом
Причину озгорания и ущерб устанавливают.
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На пожаре в Шацке, который произошел вечером 11 февраля, погиб 30-летний мужчина. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Горящий трехквартирный дом
Причину озгорания и ущерб устанавливают.
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11 февраля в рязанском радиотелевизионном передающем центре запустили «цифру».