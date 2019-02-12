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9:58, 12 февраля 2019 3 083
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На пожаре в Шацке погиб 30-летний мужчина

На пожаре в Шацке погиб 30-летний мужчина

На пожаре в Шацке, который произошел вечером 11 февраля, погиб 30-летний мужчина. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Горящий трехквартирный дом тушили три расчета и добровольцы.

Причину озгорания и ущерб устанавливают.


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В 30-ти километрах от цифровой трансформации, или Как в рязанском селе прощались с аналоговым телевидением

В 30-ти километрах от цифровой трансформации, или Как в рязанском селе прощались с аналоговым телевидением 3

11 февраля в рязанском радиотелевизионном передающем центре запустили «цифру».

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