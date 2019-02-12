Московский суд оставил фигурантов дела «Детского питания» в СИЗО

В понедельник, 11 февраля, на заседании Московского суда рассмотрели апелляции Александра Дворецкого и Александра Зайкина. Подозреваемые обжаловали меру пресечения в виде ареста. Суд в апелляциях отказал и оставил фигурантов уголовного дела в СИЗО.
Ранее им
Кроме того,
Напомним, по версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».
Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра
По ходатайству следственного комитета России дело