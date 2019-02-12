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22:32, 12 февраля 2019 5 370
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Любимов поучаствовал в заседании президиума Госсовета, которое провел Путин

Любимов поучаствовал в заседании президиума Госсовета, которое провел Путин

Губернатор Николай Любимов поучаствовал в расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам улучшения жилищных условий и формированию благоприятной городской среды, которое провел Владимир Путин. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Заседание прошло в Казани. На нем руководители правительства, федеральных министерств и ведомств, регионов обсудили ставки по ипотеке, проблемы обманутых дольщиков, финансирование долевого строительства.

Президент обсудил с представителями общественных организаций и бизнес-сообществ реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Это одна из фундаментальных задач в развитии страны, общества, государства, потому что качество среды обитания, решение жилищных вопросов определяет не только настроения в обществе, что чрезвычайно важно, но определяет и целые секторы развития экономики России, которые тянут за собой и другие направления», — подчеркнул Путин.


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