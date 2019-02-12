Любимов поучаствовал в заседании президиума Госсовета, которое провел Путин

Губернатор Николай Любимов поучаствовал в расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам улучшения жилищных условий и формированию благоприятной городской среды, которое провел Владимир Путин. Об этом сообщил
Заседание прошло в Казани. На нем руководители правительства, федеральных министерств и ведомств, регионов обсудили ставки по ипотеке, проблемы обманутых дольщиков, финансирование долевого строительства.
Президент обсудил с представителями общественных организаций и бизнес-сообществ реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Это одна из фундаментальных задач в развитии страны, общества, государства, потому что качество среды обитания, решение жилищных вопросов определяет не только настроения в обществе, что чрезвычайно важно, но определяет и целые секторы развития экономики России, которые тянут за собой и другие направления», — подчеркнул Путин.