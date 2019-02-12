Февраль 2019 года в ЦФО может стать одним из самых теплых в истории. Об этом сообщает портал «
По данным синоптиков, февраль заявил о себе аномальным теплом с первых чисел — температура воздуха в ночные часы не отклонялась далеко от нулевой отметки. За первую декаду месяца аномалия температуры воздуха составила +7,5 градуса.
При этом в первые десять дней месяца оттепели отмечались трижды. Отмечается, что вторая декада февраля ожидается также теплой.
«Февраль 2019 года в Москве имеет все шансы пополнить пятерку самых теплых февралей за всю историю инструментальных наблюдений, проводимых с 1879 года. Они наблюдались в 1989, 1990, 1995, 2002 и 2016 годах», — говорится в сообщении.
Синоптики сообщили, что в этом году необычное тепло связано с активной циклонической деятельностью Атлантики. «Атмосферные вихри, зарождающиеся на ее просторах, несут на Русскую равнину теплый и влажный океанический воздух», — отметили в сообщении.
По данным метеорологов, прорваться арктическому холоду в центр России не удастся в ближайшие дни.