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8:21, 12 февраля 2019 4 245
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В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра. Метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, днем во вторник, 12 февраля, в области ожидаются ветер порывами 12-17 метров в секунду, на дорогах гололедица, местами сильная.


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