В Рязанской области объявили метеопредупреждение

Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра. Метеопредупреждение опубликовала
По данным ведомства, днем во вторник, 12 февраля, в области ожидаются ветер порывами 12-17 метров в секунду, на дорогах гололедица, местами сильная.
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Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра. Метеопредупреждение опубликовала
По данным ведомства, днем во вторник, 12 февраля, в области ожидаются ветер порывами 12-17 метров в секунду, на дорогах гололедица, местами сильная.
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