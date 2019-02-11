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11:51, 11 февраля 2019 215
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В Рязани проверили работу управляющих компаний

В Рязани проверили работу управляющих компаний

С 4 по 8 февраля государственная жилищная инспекция Рязанской области проверила деятельность управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

За 106 проверок нашли 57 нарушений в содержании жилья и предоставления коммунальных услуг.

Организациям, допустившим недочеты, выдали предписания.

Помимо этого, с начала года инспекция составила 13 протоколов об административных нарушениях на сумму 291,4 тысячи рублей.

В регионе продолжаются проверки внутридомового газового оборудования.

С января по настоящее время провели семь проверок. Найдено одно нарушение в содержании ВДГО.


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