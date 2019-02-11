В Рязани проверили работу управляющих компаний

С 4 по 8 февраля государственная жилищная инспекция Рязанской области проверила деятельность управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщил
За 106 проверок нашли 57 нарушений в содержании жилья и предоставления коммунальных услуг.
Организациям, допустившим недочеты, выдали предписания.
Помимо этого, с начала года инспекция составила 13 протоколов об административных нарушениях на сумму 291,4 тысячи рублей.
В регионе продолжаются проверки внутридомового газового оборудования.
С января по настоящее время провели семь проверок. Найдено одно нарушение в содержании ВДГО.