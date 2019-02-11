Рязанец делал «тайники» с наркотиками на Кузбассе. Он помогал жительнице Липецкой области,
В июле 2018 года злоумышленники приехали в Новокузнецк. Женщина получала оптовые партии запрещенных веществ, передавала покупателям данные о тайниках. Ее напарник прятал наркотики в жилых домах и в парках, на детских площадках и в сараях. Деньги переводили на счет подозреваемой.
В августе полицейские задержали рязанца на привокзальной площади станции Междуреченск. У него обнаружили 19 пакетиков, еще 7 свертков были у его напарницы. В арендованной злоумышленниками квартире нашли наркотики и фотографии тайников-«закладок».
Уголовное дело в отношении липчанки и рязанца направили в суд. Полицейские устанавливают их возможных соучастников, а также каналы поставки наркотиков.
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