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11:33, 11 февраля 2019 219
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Рязанец делал «тайники» с наркотиками на Кузбассе

Рязанец делал «тайники» с наркотиками на Кузбассе

Рязанец делал «тайники» с наркотиками на Кузбассе. Он помогал жительнице Липецкой области, сообщили в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

В июле 2018 года злоумышленники приехали в Новокузнецк. Женщина получала оптовые партии запрещенных веществ, передавала покупателям данные о тайниках. Ее напарник прятал наркотики в жилых домах и в парках, на детских площадках и в сараях. Деньги переводили на счет подозреваемой.

В августе полицейские задержали рязанца на привокзальной площади станции Междуреченск. У него обнаружили 19 пакетиков, еще 7 свертков были у его напарницы. В арендованной злоумышленниками квартире нашли наркотики и фотографии тайников-«закладок».

Уголовное дело в отношении липчанки и рязанца направили в суд. Полицейские устанавливают их возможных соучастников, а также каналы поставки наркотиков.

Фото сайта управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу


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