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8:20, 11 февраля 2019 274
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Российский спутник засек физические явления, непонятные науке

Российский спутник засек физические явления, непонятные науке

Российский спутник «Ломоносов», обнаружил в земной атмосфере мощные световые «взрывы», природа которых пока неизвестна. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на директора НИИ ядерной физики МГУ Михаила Панасюка.

Ультрафиолетовый телескоп, установленный на спутнике, зафиксировал необъяснимые «световые взрывы» на высоте нескольких десятков километров.

«Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления… Мы не знаем пока какова их физическая природа… К примеру, во время полета „Ломоносова“ на высоте нескольких десятков километров мы несколько раз регистрировали световой „взрыв“ огромной мощности. А под ним все чисто, никаких гроз и облаков! Что вызывает „взрыв“ — вопрос открытый», — сказал он.

Он пояснил, что вся атмосфера земли светится вспышками, лишь часть которых получила научное объяснение. По словам Панасюка, это спрайты (электрические разряды в мезосфере и термосфере) и эльвы (огромные слабосветящиеся вспышки в верхней части грозового облака).

Ученый сообщил, что регистрировать космические лучи предельно высоких энергий оказалось сложнее, поскольку атмосфера Земли очень «засорена» различными вспышками.


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