Названы регионы России с самым доступным бензином

Названы регионы с самым доступным бензином. Больше всего бензина могут на среднемесячную зарплату приобрести жители Ямало-Ненецкого автономного округа, передает РИА Новости , ссылаясь на результаты своего исследования.

Меньше всего топлива могут позволить себе жители Дагестана.

Эксперты рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут россияне приобрести на среднемесячную зарплату.

Объем определили с помощью деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за декабрь 2017 года по ноябрь 2018 года на региональную цену бензина по состоянию на середину января 2019 года.

Самым доступным бензин назвали в Ямало-Ненецком округе, где на среднюю зарплату можно приобрести 2.006 литров в месяц. На втором месте — Москва (1.699 литров), третьем — Ненецкий автономный округ (1.588 литров).

Более тысячи литров АИ-92 могут купить водители еще в десяти регионах: Чукотке, Магаданской и Сахалинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе — в Югре, на Камчатке, в Петербурге, в Мурманской области, Якутии, Московской области и Коми.

Самая низкая доступность в регионах Северного Кавказа, где жители могут купить в три-четыре раза меньше бензина, чем жители Ямала.

В рейтинг с самой низкой доступностью также попали Калмыкия (531 литр), Крым (533), Адыгея (534), Чечня (536), Ивановская область (537), Алтайский край (539) и Тамбовская область (545).

Коме северных территорий России в десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин АИ-92 входят Крым (50,25 рубля за литр), Севастополь (49,53), Адыгея (47,34) и Ставропольский край (46,91 рубля за литр).

Как отметили в сообщении, в среднем за 2018 год стоимость бензина АИ-92 выросла по России на 9,9%.