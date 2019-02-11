«Лыжня России» и упавшая на машину глыба. Обзор новостей за выходные, 9-10 февраля

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Завершились очередные февральские выходные. Вспомним главные события прошедшего уикенда.
В субботу, 9 февраля, рязанцы присоединились к всероссийскому «цифровому» флешмобу. В этот же день в Рязанской области прошла массовая гонка «Лыжня России». В ней поучаствовали около 15 тысяч человек. Губернатор Николай Любимов посетил мобильный пункт временного размещения населения региона и проверил готовность к работе в чрезвычайных ситуациях.
В выходные не обошлось без происшествий. На улице Циолковского столкнулись три автомобиля. Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. С места происшествия появилось видео.
В Рязани упавшая с крыши глыба льда повредила машину.
Об успехах земляков. Рязанская фигуристка Александра Трусова поедет на чемпионат мира среди юниоров, а сасовская школьница Анна Кирилина представит Рязанскую область на «Дельфийских играх».