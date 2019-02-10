В Захарове почти за пять миллионов отремонтировали спортивную школу. Об этом сообщило издательство «Пресса».
Отмечается, что в здании заменили крышу, обновили спортзал и подсобные помещения.
На открытии школе подарили сертификат на 50 тысяч рублей для приобретения оборудования, а также комплекты волейбольных и футбольных мячей.
«Теперь в современных условиях мы можем тренироваться, укреплять свое здоровье, идти к новым спортивным победам. Большое спасибо» — сказал директор ДЮСШ Денис Селеверстенко.