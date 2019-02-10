В Индии около ста человек погибли из-за контрафактного алкоголя

На севере Индии за три дня из-за употребления контрафактного алкоголя погибли 97 человек в результате употребления, пишет
По данным источника, вечером 7 февраля жители нескольких деревень собрались на похоронах, где употребляли алкоголь, а на следующий день почувствовали ухудшение самочувствия.
Первые сообщения о погибших поступили в пятницу, после чего полицейские начали расследование.
В результате операции конфисковали более десяти тысяч литров нелегально произведенного алкоголя, около 200 человек задержали.