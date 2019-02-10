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13:57, 10 февраля 2019 550
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В Индии около ста человек погибли из-за контрафактного алкоголя

В Индии около ста человек погибли из-за контрафактного алкоголя

Фото: Pixabay.com

На севере Индии за три дня из-за употребления контрафактного алкоголя погибли 97 человек в результате употребления, пишет РИА Новости.

По данным источника, вечером 7 февраля жители нескольких деревень собрались на похоронах, где употребляли алкоголь, а на следующий день почувствовали ухудшение самочувствия.

Первые сообщения о погибших поступили в пятницу, после чего полицейские начали расследование.

В результате операции конфисковали более десяти тысяч литров нелегально произведенного алкоголя, около 200 человек задержали.


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