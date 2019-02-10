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17:04, 10 февраля 2019 476
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Рязанцы продолжают жаловаться на навязывание страховки на автовокзалах

Рязанцы продолжают жаловаться на навязывание страховки на автовокзалах

В управление Роспотребнадзора по Рязанской области продолжают жаловаться на навязывание страховки на автовокзалах. Об этом сообщил его сайт.

В связи с этим в управлении напомнили, что при продаже билета кассир не должен самостоятельно застраховывать пассажира от несчастного случая без его согласия, вложив страховку добровольного страхования в проездной билет.

Заключение договора добровольного страхования без получения согласия пассажира незаконно согласно части 1 статьи 421 ГК РФ.

«Получая в билетной кассе проездной документ на автобус, необходимо внимательно изучить содержание билета и приложенных к нему документов. При покупке билета, в случае обнаружения полиса добровольного страхования от несчастного случая, Вы вправе потребовать от кассира возврата денег за страховку, расторгнув принудительно навязанный Вам договор», — отметили в сообщении.


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