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21:32, 10 февраля 2019 617
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Около тысячи человек вышли на «Марш материнского гнева» в Москве

Около тысячи человек вышли на «Марш материнского гнева» в Москве

В воскресенье, 10 февраля, в Москве и Санкт-Петербурге прошли шествия в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, которую следователи не отпускали из-под домашнего ареста к умирающей дочери. В столице на «Марш материнского гнева» вышли около тысячи человек, пишет «Медуза».

В Москве задержали одного человека, в Петербурге — семь.

«Марш материнского гнева» не был согласован ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Мероприятия также провели в нескольких российских городах.

В конце января на Анастасию Шевченко завели первое в России дело о причастности к деятельности нежелательной организации (власти относят к ним «Открытую Россию») по статье 284.1 УК РФ, которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Шевченко находится под арестом до 20 марта 2019 года, передает РБК.

В момент ареста дочь Шевченко попала с реанимацию. Ей разрешили встретиться с ребенком только 30 января, днем позже стало известно о смерти девочки.


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