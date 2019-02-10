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22:03, 10 февраля 2019 445
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Названы симптомы рака у мужчин

Названы симптомы рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK назвали шесть основных симптомов рака у мужчин. Об этом сообщил Daily Express.

На наличие рака могут указывать кровь в моче и фекалиях. Медики порекомендовали не откладывать поход к врачу при возникновении таких симптомов.

Также признаками рака могут стать изменение формы груди, выделения из сосков и раздражение кожи грудной клетки может быть признаком рака груди.

При непрекращающемся кашле медики также посоветовали обратиться к врачу.

Самым тревожным признаком является отхаркивание крови.

Специалисты порекомендовали также обратить внимание на резкую потерю веса, проблемы с мочеиспусканием, а также изменения формы или размера яичек.


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