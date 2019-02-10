Названы симптомы рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK назвали шесть основных симптомов рака у мужчин. Об этом сообщил
На наличие рака могут указывать кровь в моче и фекалиях. Медики порекомендовали не откладывать поход к врачу при возникновении таких симптомов.
Также признаками рака могут стать изменение формы груди, выделения из сосков и раздражение кожи грудной клетки может быть признаком рака груди.
При непрекращающемся кашле медики также посоветовали обратиться к врачу.
Самым тревожным признаком является отхаркивание крови.
Специалисты порекомендовали также обратить внимание на резкую потерю веса, проблемы с мочеиспусканием, а также изменения формы или размера яичек.