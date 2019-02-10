Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:35, 10 февраля 2019 163
 0    0

Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

Фото: Pixabay.com

При пожаре в частном доме в Краснозерском районе Новосибирской области погибли пять человек, среди них четверо детей. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление следственного комитета.

По данным МЧС, сигнал поступил на пульт спасателей в 00:17 по местному времени. В 00:58 возгорание удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На место происшествия выезжали 27 человек и восемь единиц техники.

Отмечается, что когда начался пожар, все находившиеся в доме спали, а на появление дыма сработал автономный дымовой пожарный извещатель.

«От громкого звука проснулся мужчина и выскочил на улицу, рассчитывая спасти семью через окна. Однако мать и дети не смогли выбраться из дома из-за стремительно распространяющего огня и сильного задымления», — рассказали в ведомстве.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
8:35, 10 февраля 2019
Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области
21:03, 9 февраля 2019
В Скопинском районе сгорел дом, есть пострадавший
20:26, 9 февраля 2019
В Шереметьево сел самолет «Аэрофлота» с отказавшей гидравликой
18:26, 9 февраля 2019
Участнику акции протеста в Париже оторвало кисть руки при взрыве гранаты
16:29, 9 февраля 2019
В Ленинградской области три сотрудницы МФЦ пострадали при обвале крыши из-за наледи
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
22 часа назад
«Нелегалы» финансового рынка или последователи «МММ». Кому не стоит доверять свои сбережения

«Нелегалы» финансового рынка или последователи «МММ». Кому не стоит доверять свои сбережения 1

Со временем желание заработать денег легким путем у простого человека никуда не пропало, а в условиях нынешней экономической ситуации и низкого уровня финансовой грамотности, вероятно, только усилилось.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 976
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 42 324
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 37 406
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 30 163
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 24 216
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 3
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум