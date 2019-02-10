Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

При пожаре в частном доме в Краснозерском районе Новосибирской области погибли пять человек, среди них четверо детей. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщило
По данным МЧС, сигнал поступил на пульт спасателей в 00:17 по местному времени. В 00:58 возгорание удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На место происшествия выезжали 27 человек и восемь единиц техники.
Отмечается, что когда начался пожар, все находившиеся в доме спали, а на появление дыма сработал автономный дымовой пожарный извещатель.
«От громкого звука проснулся мужчина и выскочил на улицу, рассчитывая спасти семью через окна. Однако мать и дети не смогли выбраться из дома из-за стремительно распространяющего огня и сильного задымления», — рассказали в ведомстве.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».