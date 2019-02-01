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20:03, 1 февраля 2019 493
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«Жду Березу в Сирии». Рязанский сенатор ответил обвинившему его в трусости депутату 1

«Жду Березу в Сирии». Рязанский сенатор ответил обвинившему его в трусости депутату

Рязанский сенатор Игорь Морозов объяснил, почему не приехал в Киев на дуэль с украинским депутатом Бориславом Березой, пишет «ФАН».

«Я жду Березу в театре военных действий: в Сирии, в Афганистане, в Ливии. Прятаться на площади, где они расстреливали украинцев снайперским огнем, жгли своих военных — это не делает чести Березе. Пусть выбирает любой театр военных действий. Нечего прятаться за свою территорию, которая обагрена кровью», — заявил Морозов.

Напомним, ранее Береза в Парламентской ассамблее Совета Европы грубо оттолкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву. Игорь Морозов защитил ее, вызвав нардепа на дуэль.

Фото со страницы Игоря Морозова в Facebook


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