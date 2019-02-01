«Жду Березу в Сирии». Рязанский сенатор ответил обвинившему его в трусости депутату

Рязанский сенатор Игорь Морозов объяснил, почему не приехал в Киев на дуэль с украинским депутатом Бориславом Березой, пишет «
«Я жду Березу в театре военных действий: в Сирии, в Афганистане, в Ливии. Прятаться на площади, где они расстреливали украинцев снайперским огнем, жгли своих военных — это не делает чести Березе. Пусть выбирает любой театр военных действий. Нечего прятаться за свою территорию, которая обагрена кровью», — заявил Морозов.
Напомним, ранее Береза в Парламентской ассамблее Совета Европы грубо оттолкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву. Игорь Морозов защитил ее, вызвав нардепа на
Фото со страницы Игоря Морозова в