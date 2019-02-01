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11:44, 1 февраля 2019 91
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В Скопине оцепили центр города из-за подозрительной коробки

В Скопине оцепили центр города из-за подозрительной коробки

Фото: Издательство «Пресса»

В пятницу, 1 февраля, в Скопине оцепили центр города из-за подозрительной коробки. Об этом сообщило издательство «Пресса».

По данным источника, на месте работают полицейские, пожарная служба, кинолог, саперная группа, представители ФСБ и машина скорой помощи.

Также отмечается, что в оцепленный квартал никого не пускали.

«Примерно в 9:30 в дежурную часть позвонил мужчина и сообщил, что около магазина „Пятерочка“ стоит подозрительная коробка. В коробке оказался бытовой мусор. Оцепление на данный момент снято», — рассказал начальник отдела МВД России «Скопинский» Александр Пиваев.


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3 дня назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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