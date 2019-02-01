В пятницу, 1 февраля, в Скопине оцепили центр города из-за подозрительной коробки. Об этом сообщило издательство «
По данным источника, на месте работают полицейские, пожарная служба, кинолог, саперная группа, представители ФСБ и машина скорой помощи.
Также отмечается, что в оцепленный квартал никого не пускали.
«Примерно в 9:30 в дежурную часть позвонил мужчина и сообщил, что около магазина „Пятерочка“ стоит подозрительная коробка. В коробке оказался бытовой мусор. Оцепление на данный момент снято», — рассказал начальник отдела МВД России «Скопинский» Александр Пиваев.