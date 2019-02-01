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9:48, 1 февраля 2019 345
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В России предложили сделать бесплатным вывоз раздельно собранного вторсырья

В России предложили сделать бесплатным вывоз раздельно собранного вторсырья

Правительство предложило сделать бесплатным вывоз вторсырья, собранного раздельно. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Алексея Гордеева.

«Перспективу вижу в том, чтобы в части сухих отходов их вывоз для жителей стал бы бесплатным, с учетом того, что это материальные ресурсы, которые будут поступать в экономику нашей страны», — сказал Гордеев.

Он отметил, что в течение года надо перейти на прием отходов в два контейнера: один с сухими отходами (пластик, стекло, бумага, металл), другой — с мокрыми.

Также одним из нововведений может стать учет веса и объема собранных отходов.

Гордеев пояснил, что это может снизить плату за сбор и обращение с отходами.

Напомним, с 1 января в России ввели новую систему регулирования услуг по обращению с твердыми отходами. Работать с ними теперь будут региональные операторы.

Отметим, что рязанский оператор по сбору мусора начнет работу с мая.


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Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

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Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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