В России предложили сделать бесплатным вывоз раздельно собранного вторсырья

Правительство предложило сделать бесплатным вывоз вторсырья, собранного раздельно. Об этом передает РИА «
«Перспективу вижу в том, чтобы в части сухих отходов их вывоз для жителей стал бы бесплатным, с учетом того, что это материальные ресурсы, которые будут поступать в экономику нашей страны», — сказал Гордеев.
Он отметил, что в течение года надо перейти на прием отходов в два контейнера: один с сухими отходами (пластик, стекло, бумага, металл), другой — с мокрыми.
Также одним из нововведений может стать учет веса и объема собранных отходов.
Гордеев пояснил, что это может снизить плату за сбор и обращение с отходами.
Напомним, с 1 января в России ввели новую систему регулирования услуг по обращению с твердыми отходами. Работать с ними теперь будут региональные операторы.
Отметим, что рязанский оператор по сбору мусора