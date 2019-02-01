В михайловском селе открыли новый ФАП

В пятницу, 1 февраля, в селе Бычки Михайловского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщил
ФАП построили за счет районных средств. В нем предусмотрены необходимые кабинеты, в том числе процедурный, смотровой, для приема детей, санитарная комната. Созданы все условия для оказания качественной первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению. ФАП оборудован необходимой мебелью, медицинской техникой, инструментарием.
В 2019 году в разных районах области планируют построить еще 13 ФАПов и врачебную амбулаторию в селе Столпцы Старожиловского района.