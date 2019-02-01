В четверг в Рязанские травмпункты обратились около двухсот человек, из них 35 детей

В четверг, 31 января, в Рязанские травмпункты обратились около двухсот человек, из них 35 детей. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Вчерашняя статистика отличалась от повседневной, в связи со сложившимися метеоусловиями. Число посещений в травмпунктах превысило среднестатистические данные примерно на четверть», — говорится в сообщении.
К приему пациентов подключались дополнительные силы. Пострадавшие, «в основном», остаются на амбулаторном лечении.
В сообщении также отметили, что «тяжелых» пациентов зарегистрировано не было.
Напомним, накануне травмпункт на улице Профессора Никулина посетили 72 человека, а только за утро 31 января туда обратились
Корреспондент RZN.info посетил травмпункт и пообщался с рязанцами. О том, как это было, читайте в