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14:02, 1 февраля 2019 305
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В 2018 году за парковку на местах для инвалидов оштрафовали почти 170 рязанцев

В 2018 году за парковку на местах для инвалидов оштрафовали почти 170 рязанцев

В 2018 году за парковку на местах для инвалидов оштрафовали почти 170 рязанцев. Об этом сообщил «ТКР».

Отмечается, что из-за незаконной парковки эвакуировали почти 60 автомобилей.

По данным телеканала, накануне сотрудники ДПС отправились на парковку гипермаркета «Глобус». Всего за полчаса полицейские поймали три нарушителя. Кроме того, оштрафовали еще одного водителя, который успел вовремя подойти и «перепарковаться».

Напомним, за парковку на местах для инвалидов владельцу автомобиля придется заплатить штраф пять тысяч рублей. Кроме того, водителю предстоит оплатить услуги эвакуатора и время, проведенное на штрафстоянке.


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